Leonel Radde sinaliza que poderá deixar o PT

Vereador afirma que o partido não considera prioritário o diálogo com as forças de segurança pública edit

247 – O policial antifascista Leonel Radde, que se elegeu vereador pelo PT em Porto Alegre, sinalizou que poderá deixar o partido. Ele alega que a legenda não dialoga com as bases nem dá a devida atenção ao diálogo com os policiais. Confira:

Nos próximos dias defino meu futuro junto ao @ptbrasil . Um partido que não dialoga com as suas bases na polícia e vota por excluir os agentes da segurança da disputa eleitoral demonstra que não tem espaço para essa pauta nos seus quadros. Agradeço ao @DeputadoFederal, exceção... — Leonel Radde (@LeonelRadde) September 16, 2021

