Líder do PSOL irá à Justiça para ser desbloqueada por Bolsonaro e Weintraub no Twitter

247 - A líder do PSOL na Câmara, Fernanda Melchionna, anunciou nesta terça-feira, 19, que entrará com ação na Justiça para ser desbloqueada por Jair Bolsonaro e pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, no Twitter.

"O que Bolsonaro esquece é que, se essa é a principal ferramenta de comunicação do governo, bloquear a líder de um partido de oposição é calar o contraditório. Weintraub fez a mesma coisa, autoritário que é. Eles temem o debate público e a pluralidade de ideias", disse Melchionna ao blog da jornalista Bela Megale, do Globo.

