Líderes religiosos são alvo de operação contra trabalho infantil no Paraná

247 - A Polícia Civil do Paraná deflagrou nesta sexta-feira (23) uma operação contra o trabalho escravo infantil em Maringá, no norte do Paraná. São cumpridos seis mandados judiciais contra uma família de líderes religiosos que exploravam o trabalho de crianças e adolescentes.

Segundo a PC, a família (um casal e o filho deles) aliciava os menores para a venda de pizzas produzidas pela igreja na cidade e em municípios da região, dizendo que o trabalho seria "uma obra divina" e que o dinheiro "seria doado para crianças com câncer". No entanto, submetiam crianças e adolescentes a uma jornada excessiva de trabalho forçado.

De acordo com reportagem do portal UOL, as crianças ainda sofriam maus tratos.

