Lista de indicados para o TRE do Paraná preocupa o governo Lula: próximos de Moro e Deltan

Escolhido terá pela frente o julgamento do ex-juiz por abuso do poder econômico nas eleições para o Senado edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Assessores de Lula receberam com desconfiança a lista tríplice de advogados que disputarão uma vaga de titular no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Nenhum é considerado isento para votar na ação que pode cassar o mandato de senador de Sergio Moro.

Aprovada pelo TSE na quinta-feira (1), a lista é composta pelos advogados José Rodrigo Sade, Roberto Aurichio Junior e Graciane Aparecida do Valle Lemos. Todos já foram juízes substitutos do TRE.

continua após o anúncio

A escolha de um dos três nomes caberá a Lula, que deve tomar uma decisão na próxima semana, antes do Carnaval. O escolhido pelo petista terá direito a voto no julgamento de Moro.

No Planalto, a avaliação é de que nenhum dos nomes seria alinhado de fato ao atual governo federal, informa Igor Gadelha, do Metrópole. Os três advogados já tiveram, em algum momento, ligação com o ex-juiz e aliados próximos dele.

continua após o anúncio

Sade, por exemplo, já defendeu o ex-procurador da Lava Jato e ex-deputado federal Deltan Dallagnol. Já Roberto, quando estava como substituto do TRE-PR , deu decisões favoráveis a Deltan.

Em setembro de 2022, a duas semanas das eleições, o ex-procurador comemorou uma decisão de Roberto determinando que sites de esquerda parassem de veicular que a candidatura de Deltan teria sido indeferida.

continua após o anúncio

Já Graciane foi nomeada por Moro em 2019, quando ele era ministro da Justiça de Bolsonaro, como integrante do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (CNSP).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: