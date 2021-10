Londrina: grupo antivacina exibe cartaz com suástica em ato contra obrigatoriedade da vacina

Apoie o 247

247 - Um grupo antivacina realizou ato exibindo cartaz com uma suástica em Londrina, no Paraná. O protesto ocorreu em frente à Câmara Municipal, pouco antes dos vereadores deliberarem sobre um decreto que prevê a obrigatoriedade de imunização dos servidores municipais contra o coronavírus.

De acordo com reportagem do O Globo, o símbolo nazista estava desenhado em uma cartolina branca, que passou de mão em mão no decorrer do protesto.

"Era um grupo de direita e, neste movimento, tinha pessoas com cartaz com a suástica. Isso causou espanto, alguns viram e depois desapareceu do protesto. Mas chegou a ser mostrado na manifestação e conseguimos fotografar essa placa", disse o vereador Matheus Thum (PP), informando que a Câmara ainda está estudando qual medida tomar a respeito do cartaz com a simbologia nazista.

"A Câmara pode tomar uma atitude a qualquer momento, mas o fato é que não podemos aceitar essa questão, não podemos deixar passar impune, temos que pelo menos encaminhar para o Ministério Público e a polícia", afirmou o vereador.

O decreto legislativo que busca suspender ato do prefeito Marcelo Belinati (PP), que estabeleceu a obrigatoriedade de vacinação para todos os agentes públicos municipais, não foi cotado.

No último dia 20, bolsonaristas invadiram a Câmara Municipal de Porto Alegre e causaram uma confusão generalizada. Eles carregavam referências ao nazismo e gritavam contra o passaporte da vacina.

