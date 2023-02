Lula autoriza repasse de R$ 430 milhões para ações emergenciais contra estiagem no RS

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou nesta quarta-feira (22) o repasse de R$ 430 milhões para ações emergenciais no Rio Grande do Sul, que enfrenta período de estiagem no interior do estado.

Os recursos serão destinados às área da agricultura, desenvolvimento social e defesa civil, anunciou o Planalto.

Para tratar da crise ambiental no estado, Lula e os ministros Rui Costa (Casa Civil), Paulo Pimenta (Secom), Wellington Dias (MDS), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Carlos Fávaro (Agricultura) e Alexandre Padilha (SRI), além do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galipolo, se reuniram nesta quarta no Palácio da Alvorada.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional decretou situação de emergência por conta da estiagem nos municípios de Derrubadas, Eugênio de Castro, Garruchos, Gramado Xavier, Rio Grande, Santo Ângelo e Tunas. Com isso, o RS já tem 191 cidades em emergência por falta de chuvas

A pasta já havia liberado R$ 142 milhões em recursos somente neste ano para ações de assistência da Defesa Civil, segundo o ministro Góes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.