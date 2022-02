Lula diz que quer Requião como candidato ao governo do Paraná com apoio do PT

Em entrevista a uma rádio do Paraná, Lula afirma que gosta do ex-senador e ex-governador “de graça” edit

Apoie o 247

ICL

247 - “Estou trabalhando fortemente para que o PT defina o apoio ao companheiro Roberto Requião”, disse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (3) de manhã, em entrevista à Rede RDR do Paraná. “Acho que Requião pode voltar a ser candidato ao governo do Paraná. De vez em quando eu digo pra ele”, completou. Requião está sem partido no momento.

A seguir, Lula disse que gosta de Requião “de graça” e que, por isso, aceita as críticas do ex-senador e ex-governador com tranquilidade. Afirmou ainda que tinha a mesma relação com o ex-governador de São Paulo Mario Covas, fundador do PSDB (1930-2011)

Em 11 de janeiro, Requião confirmou sua disposição em concorrer ao governo do Paraná: “Sou pré-candidato ao governo Paraná! Se Deus quiser vamos consertar nosso estado”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Requião foi deputado estadual, prefeito de Curitiba, secretário estadual, governador do Paraná e senador

Veja os tuítes de Lula e Requião:

Estamos comprometidos a apoiar no Paraná o companheiro @requiaooficial. Vou trabalhar para que ele seja candidato a governador e que o PT o apoie. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 3, 2022

Sou pré-candidato ao Governo do Paraná. pic.twitter.com/Trg2kyuMok — Roberto Requião (@requiaooficial) January 11, 2022

Assista à íntegra da entrevista de Lula:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula conversa com a Rede RDR do Paraná https://t.co/e80MiK1Tpt — Lula (@LulaOficial) February 3, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE