Lula exalta feitos no Rio Grande do Sul: "nunca recebeu tantos investimentos como nos meus mandatos"

Lula está no Rio Grande do Sul cumprindo compromissos de pré-campanha edit

247 - No Rio Grande do Sul para compromissos de pré-campanha, o ex-presidente Lula (PT) exaltou seus feitos no estado, afirmando que nenhum outro governo destinou tantos recursos à região como os seus.

"Hoje estarei em Porto Alegre para conversar e ouvir o povo gaúcho. Nunca o Rio Grande do Sul recebeu tantos investimentos como nos meus mandatos. 1 milhão de empregos criados e milhares de famílias beneficiadas em programas sociais. É possível melhorar a vida do povo", escreveu.

Ele publicou uma arte mostrando os investimentos feitos por seu governo em território gaúcho. Veja:

