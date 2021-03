‘Lula já governa. Nenhum líder global atenderia um telefonema do Bolsonaro’, diz Paulo Pimenta

Para o parlamentar, Lula já mostra toda sua força política ao articular, mesmo fora da presidência, com os Estados Unidos, França, China e Rússia a importação de vacinas contra Covid-19 para o Brasil. Assista na TV 247 edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), em entrevista à TV 247, comentou a atuação do ex-presidente Lula no cenário político mundial . Mesmo estando oficialmente fora da presidência, Lula, segundo Pimenta, já “está governando”.Ele lembrou da provocação do petista ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , e ao presidente da França, Emmanuel Macron , para que convoquem uma reunião do G20 para tratar da distribuição global de vacinas contra a Covid-19.O parlamentar destacou também a articulação de Lula com o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin , para conseguir a importação de mais imunizantes.

“Com o Alberto Fernández, na hora que ele [Lula] quer ele fala. Ele ajuda, ele pensa, ele vê como está a vacina em Cuba, ele vê com a China e a Índia para o fornecimento dos insumos que o Brasil precisa, tem diálogo com o presidente dos Estados Unidos, com o presidente da França”, afirmou.

Pimenta ironizou o fato de Jair Bolsonaro, por outro lado, estar totalmente isolado internacionalmente, sem parceiros e sem prestígio para formar alianças. “Eu pergunto para vocês: se o Bolsonaro hoje de manhã resolvesse falar com algum chefe de Estado para pedir ajuda na questão da vacina, auxílio médico, qualquer coisa, para quem ele ligaria? Ou melhor, quem atenderia uma ligação dele? Para quem o Bolsonaro ligaria hoje para propor uma parceria? ‘Ele pode ligar para Israel. Pode mandar uma outra comitiva lá testar o spray’, nunca mais ninguém falou no spray, ninguém sabe até agora o que aqueles caras foram fazer lá ”.

