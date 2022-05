Lula participa de ato em defesa da soberania em Porto Alegre

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (1), onde participa de ato em defesa da soberania nacional, em Porto Alegre.

O evento será aberto à imprensa e transmitido ao vivo pelas redes sociais do ex-presidente e pré-candidato ao Planalto. O evento acontece a partir das 18h.

Parlamentares petistas do estado postaram nas redes sociais estarem no aguardo de Lula na quarta e quinta-feira, como o deputado Paulo Pimenta e o vereador Leonel Radde, além do pré-candidato do partido a governador Edegar Pretto.

Te prepara, pega tua bandeira e traz junto a tua esperança. O CARA tá chegando no Sul! @LulaOficial pic.twitter.com/Jrxc3ULrGh — Edegar Pretto (@EdegarPretto) May 30, 2022

O Rio Grande do Sul está mobilizado para receber @LulaOficial nesse 1º e 2 de junho. https://t.co/PnVIjqRc7L — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) May 30, 2022

Falta pouco para o encontro com o nosso próximo Presidente do Brasil, @LulaOficial em Porto Alegre. Vamos juntos e juntas pelo Brasil, porque ninguém faz nada sozinho! 🖤💛 pic.twitter.com/amIgbXgl8j — Leonel Radde (@LeonelRadde) May 30, 2022

