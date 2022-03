Lula participa de filiação de Requião ao PT nesta sexta-feira em Curitiba

O convite para filiar-se à sigla partiu de Lula, que acredita em Requião como um forte aliado e a 'pessoa mais preparada' para vencer as eleições ao governo do Paraná edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta sexta-feira (18) em Curitiba da cerimônia de filiação do ex-governador do Paraná Roberto Requião ao PT. O evento, que será realizado no pavilhão da Expo Unimed, vai contar também com a presença da presidenta nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann.

Segundo informações publicadas no site do ex-presidente, o convite para filiar-se à sigla partiu de Lula, que acredita em Requião como a pessoa mais preparada para vencer as eleições ao governo do Paraná.

“Nós precisamos fazer um grande movimento contra a extrema-direita no Brasil e o Requião é a pessoa mais preparada no Paraná para vencer essa batalha conosco. É só assim que a gente vai conseguir resgatar o país e o Paraná para o nosso povo novamente”, disse Lula.

