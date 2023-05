Lula, Ratinho Jr. e Renan Filho anunciam R$ 55 bilhões em investimentos no Paraná

Em uma publicação em seu perfil oficial no Twitter, Lula afirmou que o acordo é um esforço conjunto para promover o desenvolvimento do Paraná edit

247 — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), juntamente com o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), e o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), anunciou nesta quarta-feira (3) que as rodovias do Paraná serão entregues ao governo federal, resultando em um investimento de R$ 55 bilhões para o estado.

Em uma publicação em seu perfil oficial no Twitter, Lula afirmou que o acordo é um esforço conjunto para promover o desenvolvimento do Paraná. “Assinamos um acordo sobre estradas do Paraná, que trará R$ 55 bilhões em investimentos para o Estado. Trabalhando com todos para promover o desenvolvimento do Paraná”, escreveu.

O governador Ratinho Junior, em entrevista à imprensa no Palácio do Planalto após a reunião, informou que esse será o maior leilão da América Latina, com o primeiro ocorrendo no segundo semestre deste ano, e um modelo inovador na Bolsa de Valores com o menor preço.

