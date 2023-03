Lula tem encontro emocionante com a família de Marcelo Arruda, militante petista assassinado por fanático de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Lula teve nesta quinta-feira (16) um encontro emocionante com a família de Marcelo Arruda, o militante petista brutalmente assassinado no ano passado por um fanático bolsonarista que invadiu sua festa de aniversário, em Foz do Iguaçu.

"Encontrei hoje em Foz do Iguaçu a família de Marcelo Arruda, covardemente assassinado por um ódio que não podemos aceitar. Minha solidariedade a sua companheira, Pâmela Silva, e seus filhos, que carregarão a memória e o orgulho do seu pai", escreveu o presidente Lula em seu Twitter.

Encontrei hoje em Foz do Iguaçu a família de Marcelo Arruda, covardemente assassinado por um ódio que não podemos aceitar. Minha solidariedade a sua companheira, Pâmela Silva, e seus filhos, que carregarão a memória e o orgulho do seu pai.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/4GlZJ3u7Nc — Lula (@LulaOficial) March 16, 2023

Lula está na cidade paranaense para o evento de posse do novo diretor-geral brasileiro da usina de Itaipu, Enio Verri. O evento também conta com a presença do presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez, com quem Lula se reuniu para tratar dos principais pontos da agenda bilateral.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.