Mãe e pai, policial, são denunciados por deixarem filho usar roupa de menina em SC

247 - O pai, que atua como policial civil em Santa Catarina, e a mãe, corretora de seguros, de um menino de 5 anos foram alvos de uma denúncia anônima em um pequeno município do interior de Santa Catarina por deixarem o filho usar roupas de meninas. De acordo com informações da BBC, a denúncia dizia que o menino estaria sendo "supostamente incentivado pelos pais e pela madrasta a usar roupas e acessórios femininos" e estaria sofrendo bullying na escola.

O caso chegou ao Ministério Público (MP-SC) e foi encaminhado para a área de Infância e Juventude da Promotoria de Justiça da cidade onde mora a família. A promotoria instaurou um procedimento administrativo para apurar o fato.

A mãe disse ter ficado abalada com a denúncia "Foi uma situação bem difícil", resume Maria, que está separada do marido e divide com ele a guarda do filho.

Segundo o pai, "o ambiente policial é predominantemente masculino".

"Todo mundo esperava que eu fosse ser repressor em relação ao meu filho, por conta da minha profissão. Mas eu tenho uma postura mais liberal e respeito a intimidade e os anseios dele. Muitos pensavam que eu teria vergonha do meu filho, mas eu tenho muito orgulho dele", afirmou.

O pai afirmou que, desde os 2 anos, quando a criança pediu uma cozinha de presente, teve que rever a forma como encara a identidade de gênero.

"Eu já tive comportamentos homofóbicos e até fazia piadinhas. Mas revi tudo isso. Hoje vejo que não há motivos para essas ofensas. Aprendi que algumas piadas ou comentários podem ser muito desrespeitosos", disse.