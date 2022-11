Maior cidade de SC decreta situação de emergência por causa das chuvas

De acordo com a prefeitura do município, moradores estão desabrigados e os alagamentos dificultaram o deslocamento em pontes. Escolas foram fechadas edit

247 - A maior cidade de Santa Catarina, Joinville, entrou em estado de emergência nessa segunda-feira (28) por causa das chuvas que atingem o Sul do país. De acordo com a prefeitura do município, 145 pessoas estão desabrigadas e os alagamentos dificultaram o deslocamento em pontes. Desabrigado é quando a pessoa precisa de um abrigo e desalojado é uma palavra referente às pessoas que tiveram suas casas afetadas, mas estão morando com parentes ou amigos.

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (29) pelo jornal Folha de S.Paulo, as enchentes também prejudicaram o transporte escolar em algumas regiões e resultaram no fechamento de escolas. Cerca de 1.500 alunos.

O acumulado pelas chuvas ultrapassou os 400 milímetros de precipitação desde o último sábado (26). O volume representou 15 vezes a média do período.

O prefeito Adriano Silva (Novo) decretou situação de emergência e afirmou que as principais áreas atingidas foram o Morro do Meio, a Vila Nova e a Quiriri.

Uma central solidária foi criada para arrecadar doações às famílias atingidas. Os itens mais necessários são água mineral, alimentos não perecíveis, roupa de cama, de banho e produtos de higiene e limpeza. As pessoas também podem doar colchões, travesseiros, cobertores, cestas básicas e ração para animais.

A central funcionará no Expocentro Edmundo Doubrawa (anexo ao Centreventos Cau Hansen) a partir desta quarta-feira (30), das 8h30 às 19h30.

