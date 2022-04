Maioria no PT aprova Alckmin como vice de Lula, diz Gleisi

A presidente do partido afirmou ser "natural" que "questões do passado" façam alguns rejeitarem a aliança com Alckmin, mas disse ver "boa vontade" para "uma aliança mais ampla" edit

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou nesta quarta-feira (6) que há no partido uma maioria que aprova a indicação do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) para ser candidato a vice-presidente da chapa do ex-presidente Lula (PT).

Lula anunciou nesta semana que na sexta-feira (8) o PSB formalizará a indicação de Alckmin ao posto. Um debate seria feito internamente para aprovar ou não o nome do ex-governador.

Pelo UOL, Gleisi foi questionada sobre o tema e disse que Alckmin deve sim ser aprovado. "Acho que tem uma maioria no partido sim que aprova o nome do ex-governador Geraldo Alckmin".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela afirmou ser "natural" que "questões do passado" façam alguns rejeitarem a aliança com Alckmin, mas disse ver "boa vontade" para "uma aliança mais ampla". "Falam da eleição polarizada agora, mas depois de 1989 todas as eleições foram polarizadas no Brasil, e foram entre nós e o PSDB. Então é natural que esse processo, em que a gente tinha oposição, traga para cá ainda questões do passado. Mas estou vendo uma boa vontade do partido, da nossa militância, de realmente fazer uma aliança mais ampla, de trazer todos os setores. Acho isso muito importante".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE