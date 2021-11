"Mais uma chacina no Rio. Até quando vamos tratar como se fosse normal?", questiona Gleisi

A matança vitimou oito pessoas. Moradores do Complexo do Salgueiro acusam a Polícia Militar edit

247 - A presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PR), se manifestou nesta segunda-feira após a nova chacina - que vitimou oito pessoas - ocorrida no Rio de Janeiro, numa operação policial na favela do Salgueiro, em São Gonçalo (RJ).

"Mais uma chacina no Rio, mais um episódio de truculência, mais uma vez numa região onde vivem trabalhadores, negros e pobres na maioria. Até quando vamos tratar como se fosse normal? O povo não merece violência, o povo quer e precisa de atenção do Estado", escreveu a parlamentar.

Moradores do Complexo do Salgueiro acusam a Polícia Militar pela chacina. Um morador afirmou ao jornal Extra que "tinham pais de família" entre as vítimas, mas que supostos criminosos também estão entre os mortos. "Muitas pessoas estão desfiguradas. Se eles tivessem a intenção de prender, não teriam feito isso. Quem correu se salvou. Se fosse troca de tiros, os jovens não estariam assim. Eles fizeram uma chacina. Resgatamos os corpos e não achamos nenhuma arma. Morreu um PM em um dia e no outro eles fizeram uma chacina".

