Mais vereadoras de esquerda são ameaçadas de morte em SC

Vereadoras do PT e PCdoB foram ameaçadas após cassação da vereadora de São Miguel do Oeste (SC) Maria Tereza Capra (PT)

247 — Mais vereadoras de esquerda foram ameaçadas de morte em Santa Catarina, informa reportagem do Uol . Segundo o artigo, a cassação da vereadora de São Miguel do Oeste (SC) Maria Tereza Capra (PT) desencadeou uma série de ameaças de mortes contra quatro vereadoras de outras cidades catarinenses que manifestaram apoio a ela.

As parlamentares entregaram e-mails com as mensagens à Polícia Federal durante reunião com a superintendente em Florianópolis. A vereadora cassada Maria Tereza encaminhou ao Uol algumas ameaças enviadas que lhe foram enviadas.

“Cassar seu mandato é só o primeiro passo. Vou cassar sua vida depois, [xingamentos]. (...) tem que morrer de pancada você e sua família [xingamentos]”.

“Seus dias e os dias de sua família estão contados”, diz outra mensagem de ameaça.

A PF afirmou que analisará o material para identificar os autores das ameaças. Ainda, neste processo, será avaliado se houve crime e se estes delitos devem ser investigados pela PF ou pela Polícia Civil, que já está apurando o caso.

Além de Maria Tereza, foram ameaçadas a vereadora de Florianópolis Carla Ayres (PT); a vereadora de Criciúma Giovana Mondardo (PCdoB); a vereadora de Joinville Ana Lúcia Martins (PT); e a vereadora de Brusque Marlina Oliveira (PT).

A ex-vereadora Maria Tereza foi cassada por denunciar as saudações nazistas que ocorreram em atos bolsonaristas em São Miguel do Oeste após as eleições. Os bolsonaristas negavam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), alegando suposta fraude eleitoral.

Por comparar os manifestantes a nazistas, a declaração levou a abertura de processo porque ela estaria difamando a população da cidade. Maria Tereza, que vai recorrer da cassação, reclama porque quatro vereadores que votaram pela perda do cargo estavam na manifestação.

