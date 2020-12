Manuela D'Ávila lamenta morte de primas baleadas no Rio: 'liquidam sempre os sonhos das crianças e negros no País'

247 - A ex-deputada federal Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) lamentou a morte de duas crianças, de 4 e 7 anos, baleadas na noite desta sexta-feira (4) em um tiroteio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

"Emily e Rebeca, 4 e 7 anos. Duas crianças que brincavam na porta de casa e foram vítimas das balas que dizem ser 'perdidas', mas liquidam sempre os sonhos das crianças e jovens negros no Brasil", escreveu a ex-parlamentar no Twitter.

De acordo com moradores da comunidade Santo Antônio, as duas primas estavam brincando na porta de casa. Emilly Victoria, de 4 anos, foi baleada na cabeça e Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, de 7 anos, no abdômen.

