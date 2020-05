Maria do Rosário: Damares tem que explicar por que mantém um funcionário que atua com violência em protestos fascistas

247 - A deputada Maria do Rosário (PT-RS) cobrou explicações da ministra Damares Alves, que mantém em seu ministério um funcionário que atacou um protesto de enfermeiras nesta sexta. “Governo irresponsável”, apontou Rosário

A deputada Maria do Rosário cobrou explicações da ministra Damares Alves, que mantém em seu ministério um funcionário que atacou um protesto de enfermeiras nesta sexta. “Governo irresponsável”, apontou Rosário.

Renan da Silva Sena, funcionário terceirizado do MDH (Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos), agrediu verbalmente e cuspiu em enfermeiras que faziam uma manifestação na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na última sexta-feira (1º).

Na sexta, cerca de 60 enfermeiros homenageavam 55 colegas de profissão mortos por causa da pandemia do novo coronavírus. Vestido de camisa amarela e com uma bandeira nacional, Renan agrediu com xingamentos e empurrões duas enfermeiras que participavam do ato. Ele cuspiu ainda no rosto de uma estudante de medicina que tentou defender as profissionais de saúde. A cena gerou perplexidade em várias pessoas que transitavam no local.

