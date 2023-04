Massacre de Blumenau: serviço de segurança dos EUA se reúne com MP de SC para investigar caso

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Após a tragédia em Blumenau na quarta-feira (5), o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e o serviço de segurança diplomática dos Estados Unidos se reuniram para somar forças às apurações.

No ataque feito por um homem de 25 anos, quatro crianças foram mortas a machadada na cabeça, conforme notciado.

De acordo com o Grupo de Investigação de Crimes Cibernéticos (CyberGaeco) do MPSC, o Consulado Americano informou que vai viabilizar o contato dos investigadores com plataformas digitais sediadas nos EUA, segundo o G1.

O trabalho em conjunto busca identificar possíveis outros usuários que usam plataformas digitais para estimular, propagar ou planejar ataques do tipo, conforme relatou o MPSC.

A reunião entre o órgão brasileiro e americano aconteceu de forma remota e teve participação da coordenação do CyberGaeco do Rio Grande do Sul. A força-tarefa do MP em São Paulo também se comprometeu a auxiliar nas investigações.

O CyberGaeco é uma força-tarefa especializada formada por integrantes do MPSC, das polícias Militar, Civil e Penal e do Corpo de Bombeiros Militar para o combate e enfrentamento de delitos praticados através de ambientes virtuais.

O suspeito de assassinar as quatro crianças teve a prisão preventiva decretada pela Justiça em audiência de custódia na tarde de quinta-feira (6).

O ataque ocorreu na creche Cantinho Bom Pastor, que fica na rua dos Caçadores, no bairro Velha. A unidade de ensino particular atende mais de 200 crianças. As vítimas tinham entre quatro e sete anos de idade.

