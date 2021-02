MDB do Paraná sofre intervenção nacional após tentativa de golpe

Portal Forum - A direção nacional do MDB, comandada pelo deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), decidiu intervir no diretório estadual do Paraná após uma manobra realizada pelo deputado estadual Anibelli Neto de convocar uma convenção sem prazo para inscrição de chapas opositores.

A atitude de Anibelli, que assumiu o comando estadual em setembro após o afastamento de João Arruda diante de candidatura no pleito municipal de Curitiba, foi vista como uma tentativa de golpe interno.

Por conta disso, a medida adotada por Rossi foi a dissolução do comando estadual e a instituição de uma comissão provisória formada por parlamentares das bancadas da ALEP e da Câmara Federal.

