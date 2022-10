Médico de 27 anos morre durante plantão em UTI no Paraná

Houve uma grande mobilização por parte da equipe médica do hospital para reanimá-lo edit

247 - O médico Atamai Caetano Moraes, de 27 anos, morreu durante o plantão no Hospital Santa Casa em Prudentópolis (PR), na madrugada de domingo (23), Ele estava atendendo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As informações são do portal Metrópoles.

Conforme as primeiras informações, Atamai foi encontrado desacordado. Houve uma grande mobilização por parte da equipe médica do hospital para reanimá-lo, mas a equipe não obteve êxito. O corpo foi recolhido ao IML de Guarapuava. A causa da morte vai ser confirmada com o laudo da necropsia.

