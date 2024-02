Médico é preso no RS após chamar enfermeira de “nordestina burra”

Apoie o 247

247 - Um médico de 63 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (13) após chamar uma enfermeira, colega de trabalho dele, de “nordestina burra”. O caso ocorreu em uma unidade básica de saúde (UBS) de Morro Reuter, cidade do interior do Rio Grande do Sul. De acordo com o portal GZH, a Brigada Militar foi acionada após o médico ofender uma enfermeira de 39 anos de idade.

Os militares encaminharam o médico, a enfermeira e duas testemunhas para uma delegacia. No local, o homem foi preso em flagrante pelo crime de injúria discriminatória. Ao portal GHZ, a secretária de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, Ana Paula Viebrantz, afirmou que vai abrir uma sindicância para apurar o caso.

