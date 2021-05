Médico intensivista afirma que sistema de saúde do Paraná está colapsado e cenário é catastrófico

247 - Em entrevista nesta sexta-feira (28), o médico intensivista Juliano Gasparetto disse que o sistema de atendimento hospitalar no Paraná está em colapso. O médico, que é professor da Escola de Medicina da PUC-PR e diretor-geral do Hospital Universitário Cajuru, contou em entrevista à CNN que as redes pública e privada estão com contingência total de recursos.

“Aquelas imagens do começo da pandemia de pacientes amontoados nos corredores são a realidade da rede privada e pública. Para cada três, quatro altas, há outras 10 pessoas para internar. A gente tem uma demanda infinita por leitos, ter plano de saúde não garante leitos hoje”, contou.

Segundo o médico, os especialistas estão tendo que escolher quem vai receber o tratamento, onde os que mais têm chances de sobreviver têm prioridade.

