Médico substitui bolsa de colostomia por luva cirúrgica em paciente: “Procedimento de guerra”

O caso aconteceu em Curitiba, no último dia 22, no Centro Clínico Pinheirinho, unidade da NotreDame Intermédica edit

Apoie o 247

ICL

247 - João Carlos dos Santos, de 35 anos, teve uma luva cirúrgica colocada no lugar de uma bolsa de colostomia por um médico, que afirmou que o item estava em falta no hospital e que esse era um "procedimento de guerra". As informações são do portal Terra.

O caso aconteceu em Curitiba, no último dia 22, no Centro Clínico Pinheirinho, unidade da NotreDame Intermédica.

Em entrevista à rádio CBN, o homem explicou que precisava da bolsa de colostomia por conta de um processo pós-operatório no rim. Mas, ao chegar no hospital particular, o médico teria dito a ele que o item estava em falta e colocou uma luva cirúrgica presa com esparadrapos em sua barriga.

João Carlos diz que, que primeiro momento, não viu problema na situação e até aceitou que o médico fizesse o procedimento. Foi ao chegar em casa que sua "ficha caiu", conta.

Em nota, a NotreDrame Intermédica, responsável pelo Centro Clínico Pinheirinho, ressaltou que lamenta pelo ocorrido e que, após terem ciência do caso, o médico foi desligado do quadro de funcionários.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.