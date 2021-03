Mensagens de mãe que morreu por Covid-19 no RS explicita o colapso do País: 'não tem UTI, amo vcs'

247 - O drama de uma comerciante gaúcha que morreu de Covid-19 viralizou nas redes sociais após dias em busca de leitos de UTI em diversas regiões do país, em razão do aumento de casos do novo coronavírus no Brasil.

O último contato de Valéria, que estava em um hospital público da cidade de Esteio, foi com a filha mais velha, por meio do WhatsApp, foi compartilhado pela jovem de 23 anos no Twitter horas após a morte de Valéria, na terça-feira (2).

"Essa foi a última mensagem que tive da minha mãe (...) Usem máscara, não saiam se não for necessário, por favor", escreveu a filha Giulia Mariana na publicação, que já teve mais de 125 mil curtidas e mais de 13 mil compartilhamentos na rede.

Segundo reportagem da BBC Brasil, parentes de Valéria acreditam que ela, que era dona de uma sorveteria na cidade de Esteio, tenha sido infectada pelo coronavírus enquanto atendia algum cliente.

"As pessoas pouco se importavam. A minha mãe cansou de brigar com clientes (para que usassem máscara)", relata Giulia. "Ela sempre mandava mensagens para a gente porque podia ficar com o celular enquanto estava internada. Porém, ninguém podia visitá-la, só o meu pai que podia ir para levar algo que ela precisasse", relembra a jovem.

Confira a mensagem:

