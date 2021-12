Mesquita é invadida no Paraná e símbolos do islã são queimados

Apoie o 247

247 - A Mesquita Imam Ali, um templo islâmico xiita localizado na cidade de Ponta Grossa (PR), foi invadida na última sexta-feira (26) em um caso de islamofobia. Criminosos entraram no local, vandalizaram símbolos sagrados da religião muçulmana e chegaram a queimar o Alcorão. As informações são do portal Hypeness.

A Polícia Civil investiga o caso. De acordo com informações das autoridades paranaenses, investigadores e um papiloscopista entraram na Mesquita para periciar o local e encontrar digitais para auxiliar na busca por pistas. Até agora, nenhum suspeito foi identificado.

Além do Alcorão, um quadro que mostrava os princípios do islamismo também foi queimado. Os policiais suspeitam que a ação tenha sido realizada por apenas uma pessoa.

Uma porta lateral da mesquita foi quebrada e os masbaha, objetos de oração do Islã similares a um rosário cristão, também foram destruídos. Então, o criminoso se dirigiu ao Alcorão e queimou o livro sagrado dos muçulmanos. “Foi como se queimassem um muçulmano por dentro. Queimar o alcorão é uma ofensa muito grande”, disse Ali Mustapha Ataya, assessor jurídico da mesquita.

Líderes religiosos se posicionaram em defesa do Estado laico e da liberdade em favor do templo Imam Ali. “Esse ato não fere somente os muçulmanos de Ponta Grossa, ele fere os muçulmanos do mundo todo com a queima do Alcorão Sagrado. Repudiamos esse ato e esperamos providências, pois isso deve-se encaixar como um crime de intolerância religiosa, como um crime de ódio”, afirmou o xeque Rodrigo Jalloul, um dos principais líderes do islamismo xiita no Brasil.

