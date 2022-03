Meteoro explode duas vezes no Rio Grande do Sul

O episódio foi registrado pelo Observatório Espacial Heller & Jung, de Taquara, e aconteceu próximo ao município do de São José do Norte, no Sul do Rio Grande do Sul edit

247 - Uma chuva de meteoros caiu por volta das 22h34, na noite dessa segunda-feira (21), sobre o Rio Grande do Sul, de acordo com registro feito pelo Observatório Espacial Heller & Jung, de Taquara. O episódio aconteceu próximo ao município do de São José do Norte, no Sul do estado, e teve uma duração de 2,4 segundos.

A instituição informou que uma das imagens captadas mostrou um meteoro explodindo por duas vezes sobre a costa do estado antes de ser extinto (veja acima).

De acordo com o observatório, um meteoro, chamado de Fireball, tinha magnitude -4,3, explodiu duas vezes sobre o oceano. O fragmento entrou na atmosfera do planeta a uma altitude de 93,2 quilômetros (Km) e foi extinto a uma altitude de 53 Km.

