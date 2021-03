Militante bolsonarista usa lema nazista em protesto contra lockdown no RS

Portal Forum - A advogada Doris Denise Neumann, militante bolsonarista e presidenta da secretaria da mulher do partido Patriota no Rio Grande do Sul, usou um lema nazista durante protesto realizado contra o isolamento social rígido decretado pelo governador Eduardo Leite (PSDB) na quarta-feira (11).

“Os alemães vão entender a frase que eu vou falar: Arbeit macht frei. Não foi isso que a gente aprendeu? Que o trabalho nos faz ser livre. Pois aqui nós estamos reivindicando o trabalho. Se o governador que foi posto por nós no poder para a decisão não decidir que nós possamos trabalhar, a gente tira ele”, disse Neumann em vídeo que circula nas redes sociais.

A militante, que já foi ao Palácio do Planalto encontrar Bolsonaro, foi candidata à Prefeitura de Nova Petrópolis pelo Patriota em 2020. Ela era do PSL no período em que o mandatário ainda estava na legenda e chegou a trabalhar pela fundação do Aliança Pelo Brasil – partido que o presidente tentou criar.

A frase Arbeit macht frei era afixada em alguns campos de concentração do período nazista, incluindo o campo de Auschwitz – conhecido o mais cruel de todos. A Polícia Civil já abriu procedimento para investigar o caso.

Em entrevista à Fórum, a antropóloga Adriana Dias, que é doutora em antropologia social pela Unicamp e que há anos pesquisa o fenômeno do nazismo, disse que o episódio é muito grave.

“A frase que, que em português significa “o trabalho liberta”, está no portão de Auschwitz e, na verdade, simboliza a escravidão que todos os prisioneiros de Auschwitz foram submetidos. Judeus, ciganos, os da resistência francesa, os comunistas, os LGBT, testemunhas de Jeová… Todas as resistências ao partido totalitário nazista foram submetidas com esse ideal de escravidão pelo trabalho”, disse Dias, que é colunista da Fórum.

“Essa frase representa o Partido Nazista na sua mais radical radical e cruel face. Auschwitz é conhecido como o mais cruel campo de concentração, e o mais famoso. Essa frase é conhecida mundialmente por representar uma ambição solução final ambição de destruição total dos judeus e de todos os grupos que eram odiados pelos nazistas”, completou.

Segundo a antropóloga, quando a bolsonarista diz “os alemães vão entender”, ela fala para as pessoas que compartilham da mesma ideologia. “É muito sério que ela tenha usado isso nesse momento. Principalmente por ser uma pessoa que foi candidata à Prefeitura de uma cidade, uma pessoa que é advogada, uma pessoa que já tirou fotos com presidente, com os filhos do presidente. É muito sério, esse pessoa precisa ser investigada com muita seriedade”, declarou.

O uso do termo tem reaparecido com certa frequência nos últimos tempos. Questionada se isso significa um avanço do neonazismo, Dias apontou o seguinte: “Um grupo específico de neonazismo, hitlerista, usa muito esse lema, inclusive ele já foi pichado aqui em São Paulo. Representa uma mostra que o neonazismo está colocando sua face pública, está virando movimento de massa”.

Dias enviou à Fórum uma foto dessa pichação mencionada por ela. O caso ocorreu em março de 2020, na praça Marechal Deodoro. Os escritos foram apagados por moradores no mesmo dia. “Foi terrível”, conta a antropóloga.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.