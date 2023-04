Ministra das Mulheres se solidariza aos familiares das vítimas de Blumenau: “tristeza profunda”

Cida Gonçalves prestou solidariedade a "todas as famílias vítimas da cultura da violência e do ódio" edit

247 - A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, usou a sua conta no Twitter para se solidarizar aos familiares e toda a comunidade escolar pela morte de quatro crianças em uma creche em Blumenau (SC). “Minha solidariedade a todas as famílias vítimas da cultura da violência e do ódio”, escreveu a ministra.

O governo Lula se pronunciou oficialmente nesta quarta-feira (5) a respeito do bárbaro assassinato de quatro crianças numa creche de Blumenau e pretende criar um “decreto interministerial para instalação de grupo de trabalho a fim de elaborar uma política nacional de combate à violência nas escolas”.

