Ministro da Justiça ecoa ataques de Bolsonaro e pede que Ratinho Jr. apure manifestação em igreja em Curitiba

Direita paranaense faz pressão pela cassação do vereador Renato Freitas, do PT, que participou da manifestação

247 - O ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, Anderson Torres, enviou ofício ao governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), solicitando a apuração da manifestação ocorrida na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Curitiba, no último sábado (5). A informação é do Painel da Folha de S.Paulo .

A manifestação contra racismo e xenobofia aconteceu por ocasião das mortes do congolês Moïse Mugenyi Kabagambe e de Durval Teófilo Filho, ambos assassinados no Rio de Janeiro, e atacada por Bolsonaro. Nem o presidente nem seu ministro da Justiça criticaram os assassinatos ou pediram ao governador do Rio, Cláudio Castro apuração das mortes.

O vereador da capital paranaense Renato Freitas (PT) participou da manifestação e explicou o que aconteceu no programa Giro das 11 da TV 247 . Ele está sob cerco da direita no Paraná e corre risco de cassação. O PT está à frente da defesa do parlamentar. Outra vereadora do PT, Carol Dartora, negra como Freitas, que participou da manifestação mas não entrou na Igreja está sofrendo ameaças e ataques racistas.

No ofício enviado a Ratinho Júnior, Torres solicita "a devida apuração dos fatos pela autoridade de Polícia Judiciária do Estado". Além disso, coloca a pasta "à disposição para auxiliar no que for necessário para a elucidação do caso."

Bolsonaro publicou vídeo da manifestação e disse que "acreditando que tomarão o poder novamente, a esquerda volta a mostrar sua verdadeira face de ódio e desprezo às tradições do nosso povo".

"Se esses marginais não respeitam a casa de Deus, um local sagrado, e ofendem a fé de milhões de cristãos, a quem irão respeitar?", completou.

