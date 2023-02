Mistério: Idosa desaparecida desde 1979 é localizada em hotel no Rio Grande do Sul

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Civil de Garibaldi, na Serra do RIo Grande do Sul, e o Ministério do Trabalho investigam a suspeita de irregularidades no caso de uma idosa desaparecida desde 1979 encontrada vivendo em um hotel da cidade. A mulher de 73 anos voltou ao convívio da família, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana.

De acordo com reportagem do portal G1, a identidade da mulher não foi divulgada pela polícia. Contudo, segundo o delegado Marcelo Ferrugem, a idosa era conhecida em Garibaldi por um nome diferente daquele pelo qual foi registrada.

Ela desapareceu há cerca de 44 anos, em 1979, de acordo com a polícia. O afastamento teria ocorrido por desavenças com parentes.

Funcionários do local informaram a polícia que a idosa trabalhou como servente no estabelecimento entre na década de 1990. Em depoimento, a mulher disse que foi demitida em 2000, mas que foi mantida no local sem vínculo empregatício.

Ela ganharia de R$ 25 a R$ 50 por semana, sem folgas nos finais de semana, e trabalharia na manutenção do hotel. Com base nisso, o Ministério do Trabalho (MTE) apura se a mulher era mantida no local em condição semelhante à de escravizada.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.