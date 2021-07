Modelo mineira morre em acidente entre moto e caminhão

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as primeiras informações deram conta de que o caminhão estava atravessando a BR-277, em São José dos Pinhais (PR), quando a moto bateu contra a lateral do veículo edit

247 - Uma modelo mineira morreu nessa quinta-feira (15) em um acidente entre uma moto e um caminhão na BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). Júlia Hennessy Cayuela tinha 22 anos e morava em Belo Horizonte (MG).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as primeiras informações deram conta de que o caminhão estava atravessando a pista, quando a moto bateu contra a lateral do veículo. As informações foram publicadas pelo portal G1.

A modelo entrou em parada cardiorrespiratória e foi reanimada, mas terminou falecendo. O companheiro dela, Daniel Cayuela, também foi socorrido e encaminhado ao hospital.

Júlia Hennessy Cayuela tinha mais de 269 mil seguidores em uma rede social. Ela publicou fotos viajando de moto com o companheiro e passando pela Serra da Graciosa.

