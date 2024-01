Moro apanha nas redes após condenar as críticas de Lula à Operação Lava Jato

Apoie o 247

247 - Ex-juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2021, o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) resolveu atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o chefe de Estado condenar os métodos ilegais da Operação Lava Jato durante evento em Pernambuco.

Internautas reagiram ao parlamentar. "O senhor já era! Vão lhe prender. Acho melhor meter o pé antes, tá!", escreveu um perfil na rede social X. "Você ainda está solto?", questionou outra pessoa. "Tem que tratar essa obsessão Serjo", postou um internauta.

continua após o anúncio

Perfis nas redes sociais também detonaram o ex-deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR) após o ex-procurador da Lava Jato criticar a operação da Polícia Federal contra o deputado federal bolsonarista Carlos Jordy (PL-RJ).

O senhor já era! Vão lhe prender. Acho melhor meter o pé antes, tá! January 19, 2024

vc ainda está solto? January 19, 2024

Tem que tratar essa obsessão Serjo January 19, 2024

