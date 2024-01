Moro ataca Lula por anunciar Lewandowski e toma invertidas nas redes

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) usou a rede social para criticar a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que nomeou o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com um dos internautas, há "um abismo de diferença entre aceitar um Ministério depois da aposentadoria compulsória da magistratura e deixar a mesma após ser indicado ao ministério após decretar a prisão do principal adversário de quem o indicou".

continua após o anúncio

Outra pessoa escreveu: "se você é um juiz, prende o adversário, não permitindo que ele concorra e o favorecido te dá o MJSP (Ministério da Justiça) como prêmio pelo seus serviços prestados, isso deveria ser caso de cadeia".

Ainda há um abismo de diferença entre aceitar um Ministério DEPOIS da aposentadoria compulsória da magistratura e deixar a mesma após ser indicado ao Ministério após decretar a prisão do principal adversário de quem o indicou. continua após o anúncio January 11, 2024

Se vc é um juiz, prende o adversário, não permitindo que ele concorra e o favorecido te dá o MJSP como prêmio pelo seus serviços prestados, isso deveria ser caso de cadeia. continua após o anúncio January 11, 2024

O problema não é aceitar cargo no ministério, o problema é prender um candidato sem provas para beneficiar outro pra poder ganhar um cargo no ministério. continua após o anúncio January 11, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: