Moro celebra investigação do caso “PCC” nas mãos de Gabriela Hardt

247 - O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) comemorou a decisão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF), que manteve na Justiça Federal do Paraná a investigação sobre o suposto plano da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), com sede no estado de São Paulo, para o assassinato do parlamentar e outras autoridades públicas. "MPF fazendo jus a sua história", escreveu o ex-juiz da Lava Jato.

O MPF defendeu o arquivamento da investigação na esfera federal para a Justiça Estadual de São Paulo. A juíza federal Gabriela Hardt não concordou com o ministério e decidiu que as apurações sejam feitas no Paraná.

Está sendo investigado se o plano existiu ou se foi armação de Moro para tentar associar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao PCC.

O atual senador era juiz da Lava Jato e determinou a prisão de Lula para tirar o petista da campanha de 2018. Depois Moro aceitou ser ministro do governo Jair Bolsonaro (PL).

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal declarou nulos os processos do presidente Lula julgados pelo magistrado.

Em 2022, Moro foi derrotado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) por fraude em domicílio eleitoral, e disputou a eleição no Paraná.

MPF fazendo jus a sua história. https://t.co/AFD5AmT6Lv — Sergio Moro (@SF_Moro) March 31, 2023

