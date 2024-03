Moro cita eleições na Venezuela para atacar o governo Lula e apanha nas redes

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Internautas criticaram o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) após o parlamentar citar a Venezuela para atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o ex-juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, "nunca a diplomacia presidencial brasileira atingiu níveis tão baixos como nesse governo".

Um perfil ironizou o ex-magistrado. "Sergio Moro, ao invés de apoiar eleições livres no Brasil, endossou a candidatura Bolsonaro com a arbitrária inabilitação de Lula em 2018. Nunca a Magistratura brasileira atingiu níveis tão baixos quanto nessa época".

continua após o anúncio

"Pior que isso só @SF_Moro como Ministro da Justiça", escreveu outra pessoa.

Sérgio Moro, ao invés de apoiar eleições livres no Brasil, endossou a candidatura Bolsonaro com a arbitrária inabilitação de Lula em 2018. Nunca a Magistratura brasileira atingiu níveis tão baixos quanto nessa época. continua após o anúncio March 6, 2024

Pior que isso só @SF_Moro como Ministro da Justiça continua após o anúncio March 6, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: