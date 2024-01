Moro cita Nelson Mandela para atacar Lula e apanha nas redes

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Ex-juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2021, o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) resolveu atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e citou o ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela (1918-2013).

"Lula gosta de se equiparar a Mandela, mas não há comparação possível. Mandela pacificou o país sem revanchismos. Não se vê de Lula gestos de conciliação em relação à oposição e a quem nele não votou", escreveu o parlamentar na rede social X.

continua após o anúncio

Internautas reagiram. "Por falar em Mandela, que venceu o regime de apartheid, a África do Sul denunciou Israel, e Lula apoia a África do Sul, de Mandela, e vc apoia o lado do regime de apartheid de Israel, né?".

Outra pessoa escreveu: "sempre distorcendo a realidade para se adequar a suas convicções existenciais. Amigão, faça uma terapia".

continua após o anúncio

O deputado federal Alencar Santana Braga (PT-SP) também se pronunciou. "Vão se tratar! A sua frustração é porque não conseguiu prender Lula por 27 anos. Nelson Mandela só não foi morto pelo apartheid, como fizeram com Steve Biko, porque a pressão internacional foi muito forte. Se dependesse de você e da sua máfia em Curitiba, o Brasil teria pena de morte e defender ideias de esquerda seria crime passível da pena capital".

Por falar em Mandela, que venceu o regime de apartheid, a África do Sul denunciou Israel, e Lula apoia a África do Sul, de Mandela, e vc apoia o lado do regime de apartheid de Israel, né? continua após o anúncio January 15, 2024

Sempre distorcendo a realidade para se adequar a suas convicções existenciais. Amigão, faça uma terapia. continua após o anúncio January 15, 2024





Vão se tratar! A sua frustração é porque não conseguiu prender Lula por 27 anos. Nelson Mandela só não foi morto pelo apartheid, como fizeram com Steve Biko, porque a pressão internacional foi muito forte. Se dependesse de você e da sua máfia em Curitiba, o Brasil teria pena de… pic.twitter.com/Q3LsTZFAgh continua após o anúncio January 16, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: