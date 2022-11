Moro é acusado de mentir à Justiça e manter propaganda eleitoral com imagem de trompetista no ar após decisão judicial

Apoie o 247

247 - O ex-juiz suspeito e senador eleito Sergio Moro virou alvo de uma ação por danos morais movida pelo trompetista Reinaldo Soares Neto por expor sem autorização sua imagem em uma propaganda eleitoral na campanha deste ano. De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o músico também acusa Moro de descumprir uma decisão judicial e de mentir à Justiça.

Segundo a reportagem, as imagens do trompetista, que se apresenta pelas ruas de Curitiba (PR) e é apoiador do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, foram incluídas em uma peça veiculada por Moro, que exibia imagens feitas na capital paranaense e identificava o ex-ministro da Justiça como "bicho do Paraná, legítimo pé vermelho de Maringá".

Em julho, contudo, a 6ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do PR determinou a exclusão da peça das redes sociais e proibiu a sua exibição em convenções partidárias e eventos presenciais.

Como Moro manteve a peça disponível no Facebook até setembro deste ano, ele foi condenado a pagar uma multa de R$ 10 mil pelo descumprimento da decisão judicial.” A ação principal, por danos morais, ainda não teve seu julgamento encerrado e está aberta a eventuais recursos e contestações.Na semana passada, porém, a defesa do trompetista identificou que o vídeo ainda pode ser visto por meio do Instagram do senador eleito”, destaca a reportagem.

