Moro é condenado a pagar R$ 10 mil a trompetista petista que teve imagem usada sem autorização

247 - O candidato ao Senado e ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) foi condenado pela 6ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná a pagar R$ 10 mil em multa após ter ignorado uma decisão judicial e mantido no ar uma propaganda eleitoral que exibia a imagem de um trompetista sem autorização do artista, informa a coluna de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo . Cabe recurso.

O músico Reinaldo Soares Neto é apoiador do ex-presidente Lula (PT) e afirmou ao Tribunal de Justiça que chegou a ser questionado "se trocou suas convicções por um cachê" e que passou a ser olhado "com desconfiança por donos de bares onde era chamado para tocar", segundo a reportagem.

Moro manteve o vídeo no Facebook até o dia 5 deste mês, embora uma decisão pela remoção tenha sido proferida em junho.

