Moro é detonado nas redes após ser tido como o político mais impopular do Brasil na pesquisa AtlasIntel

247 - O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) foi detonado por internautas por ser o político mais impopular do Brasil, segundo a Pesquisa AtlasIntel. Na rede social X, antigo Twitter, as críticas ao ex-juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF) chegaram à seção Assuntos do Momento.

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) comentou a pesquisa e também citou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). "Sergio Moro e Arthur Lira estão entre os políticos mais rejeitados do Brasil. A taxa de rejeição dos dois passa dos 60%".

O perfil do Psol também repercutiu a pesquisa. "Moro e Lira se merecem: não é à toa que são os mais rejeitados do Brasil! O país cansou de ficar refém dessas duas figuras nefastas".

Segundo uma internauta, "Moro, que já foi um superstar fabricado pela Globo, é o mais rejeitado político do Brasil, seguido pelo chantagista Lira".

Sergio Moro e Arthur Lira estão entre os políticos MAIS REJEITADOS do Brasil. A taxa de REJEIÇÃO dos dois passa dos 60%.



🔴 Moro: 65%

🔴 Lira: 62%



Fonte: AtlasIntel pic.twitter.com/Vb2uoLaQUF — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) February 7, 2024

Moro e Lira se merecem: não é à toa que são os MAIS REJEITADOS DO BRASIL! O país cansou de ficar refém dessas duas figuras nefastas. pic.twitter.com/FpTKV6nvUe — PSOL 50 (@psol50) February 7, 2024

Moro, que já foi um superstar fabricado pela Globo, é o mais rejeitado político do Brasil, seguido pelo chantagista Lira. — Flávia Maynarte 🔺 ☭ (@Flaviamaynarte) February 7, 2024

