Moro é recebido em Porto Alegre aos gritos de "juiz ladrão, porrada é solução" (vídeo)

Protesto aconteceu na PUC-RS, em Porto Alegre, pouco antes do evento "Fórum da Liberdade". Defensores do ex-juiz suspeito reagiram com gritos contra o ex-presidente Lula edit

Ivan Longo, Revista Fórum - O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) voltou a ser alvo de protestos nesta terça-feira (12). Desta vez, a manifestação, encampada por militantes de esquerda, se deu na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), em Porto Alegre, pouco antes do evento "Fórum da Liberdade", que contou com a participação do ex-magistrado.

Pouco antes da chegada de Moro, os manifestantes ergueram placas de protesto e gritaram "juiz ladrão, porrada é solução". Participantes do Fórum, em sua maioria apoiadores de Moro, por sua vez, responderam aos militantes de esquerda com gritos de "Lula ladrão, seu lugar é na prisão".

Veja o vídeo.

Leia a íntegra na Fórum.

