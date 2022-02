Moro escolhe ex-advogado de Temer para coordenar área jurídica de sua pré-campanha

Apoie o 247

247 - O ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Lula (PT) na Lava Jato, escolheu o advogado Gustavo Guedes para coordenar o jurídico de sua pré-campanha à Presidência da República.

Eles se reuniram na última semana, com a participação também do coordenador da campanha do ex-juiz, Luís Felipe Cunha, e bateram o martelo sobre o tema, informa Bela Megale, do jornal O Globo.

Nesta segunda-feira (7), Gustavo Guedes apresentará sua primeira petição como advogado de Moro. Ele vai questionar o pedido do subprocurador Lucas Furtado junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) pelo bloqueio de bens do ex-juiz.

Guedes é do Paraná e atuou na defesa do ex-presidente Michel Temer (MDB) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em ações que pediam a cassação da chapa Dilma-Temer. Ele também presta serviços ao governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), à deputada federal ex-bolsonarista Joice Hasselmann (PSL-SP) e à senadora Selma Arruda (Podemos-MT), cassada em 2020.

