Moro faz aceno ao bolsonarismo para conquistar voto antipetista: 'temos o mesmo adversário'

247 - O ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e candidato ao Senado Sergio Moro (União Brasil-PR) fez uso da propaganda eleitoral na internet para se aproximar do eleitorado bolsonarista e antipetista no Paraná.”

Eu decretei a prisão do Lula, eu desmontei o esquema de corrupção do PT junto com as empreiteiras, como a Odebrecht (...) Jamais estarei ao lado do PT e do Lula, você pode escrever na pedra”, postou Moro nas peça de propaganda denominada “papo reto com Moro”, de acordo com o jornal o site Sonar.

“Em relação ao Bolsonaro, uma coisa eu posso te dizer: nós temos o mesmo adversário”, disse ainda o ex-juiz. As postagens visam afastar a possibilidade de que ele possa apoiar o ex-presidente Luiz Inácio da Silva (PT) em um eventual segundo turno da disputa presidencial.

Moro, que foi ministro do governo Jair Bolsonaro (PL) e deixou o governo acusando o atual ocupante do Palácio do Planalto de tentar fazer uso político da Polícia Federal, foi declarado parcial e suspeito nos processos contra o ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato.

