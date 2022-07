Moro fica distante de vaga para o Senado pelo Paraná, diz pesquisa

O ex-juiz, filiado ao União Brasil, tem 10 pontos percentuais de diferença para o senador Alvaro Dias (Podemos-PR), primeiro colocado na disputa pelo Senado no Paraná edit

247 - Números do IRG Pesquisa, divulgados nessa segunda-feira (4), apontaram que o senador Alvaro Dias (Podemos-PR) tem 32% e lidera as intenções de voto para a única vaga em disputa pelo Paraná - a cada duas eleições, uma tem duas vagas para o Senado e outra uma. São três senadores por estado no Brasil. O ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) Sergio Moro tem 22%. Os dados foram publicados nesta terça-feira (5) pela coluna Radar, de Veja.

Na disputa pelo governo paranaense, Ratinho Júnior (PSD) ficou em primeiro lugar, com 46,4% dos votos. Na segunda colocação apareceu o ex-governador Roberto Requião (PT), com 19,6% e, na terceira, Sergio Moro, com 12,9%.

No cenário sem o ex-juiz, Ratinho seria eleito no primeiro turno, pois conseguiu 56,5% dos votos. Requião, em segundo lugar, teve 23,5% dos votos.

Foram entrevistados 1.500 eleitores entre 29 de junho e 3 de julho. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com os números PR-03374-2022 e BR06776-2022. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.

Derrotas de Moro

Moro aparecia nas pesquisas de intenções de voto para a Presidência da República, mas estava com dificuldades para subir nas pesquisas e precisava de mais apoio de políticos e empresários.

Após entrar no União Brasil, Moro pensou na possibilidade de se candidatar a uma vaga no Congresso Nacional (Câmara ou Senado) por São Paulo, mas o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) decidiu, em junho, que ele não poderá disputar a eleição pelo estado por conta de fraude em domicílio eleitoral.

O ex-juiz sofreu a principal derrota dele no primeiro semestre de 2021, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou que ele foi parcial nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

