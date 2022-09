Moro ignorou decisão judicial e manteve propaganda irregular no ar por quase dois meses

Apoie o 247

247 - O ex-juiz Sergio Moro, declarado suspeito pelo STF e pela ONU nas ações contra o ex-presidente Lula, candidato a senador pelo União Brasil no Paraná, manteve no Facebook até o início da tarde desta segunda-feira (5) uma propaganda eleitoral que teve a sua remoção determinada pela 6ª Vara Cível De Curitiba do Tribunal de Justiça do Paraná.

Segundo a coluna da jornalista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a decisão foi proferida em 22 de junho deste ano. A peça tornou-se alvo de contestação na corte por exibir imagens do trompetista Reinaldo Soares Neto, que se apresenta nas ruas da capital paranaense, sem a sua autorização.

A juíza Ana Lúcia Ferreira determinou que fossem excluídas "todas as publicações em redes sociais do vídeo contendo a imagem" do músico e que a campanha de Sergio Moro deixasse de exibir a peça em convenções partidárias ou em qualquer outro evento presencial.

"Na ocasião, a magistrada estabeleceu uma multa diária de R$ 1.000 em caso de descumprimento. A postagem foi removida das contas do ex-juiz no Twitter e no Instagram, mas permaneceu em seu Facebook desde 14 de junho, quando foi publicada na rede", diz a coluna de Monica Bergamo.

