Moro se gaba por supostamente receber cidadania benemérita do Paraná, mas assembleia do estado nega honraria

Por Guilherme Amado e Edoardo Ghirotto, Metrópoles - O ex-juiz Sergio Moro fez uma postagem nesta segunda-feira (25/7) dizendo que se sentia honrado em receber a cidadania benemérita do Paraná, uma honraria concedida pela Assembleia Legislativa do estado. Moro, contudo, apagou o registro do Instagram após o presidente da Assembleia, Ademar Traiano (PSD), ter dito que a Casa não prestou a homenagem ao ex-juiz.

Traiano disse no plenário da Assembleia que Moro fez uma visita institucional ao seu gabinete e que não permitiu a entrega da honraria por se tratar de um ano eleitoral. “A publicação não é da nossa responsabilidade, mas aqui não houve a entrega”, afirmou.

