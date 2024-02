Motoboy negro agredido com canivete por idoso é indiciado no RS

De acordo com as investigações, 27 pessoas foram ouvidas na investigação - 22 são testemunhas edit

247 - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou o motoboy Éverton Henrique Goandete da Silva, de 40 anos, foi indiciado por desobediência policial e lesão corporal após ser agredido com um canivete na região do pescoço por Sérgio Kupstaitis, de 71 anos. As desavenças aconteceram no bairro Rio Branco, em Porto Alegre (RS).

De acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo, 27 pessoas foram ouvidas na investigação - 22 são testemunhas. Doze vídeos foram analisados, mas nenhum deles mostrou o momento da agressão.

"Não há imagens que mostrem o momento em que o agressor foi até o Éverton. Foi uma investigação totalmente parcial", afirmou o advogado do motoboy, Ramiro Goulart.

