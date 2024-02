Mourão ataca Lula e retuita o genocida Netanyahu

O senador do Repúblicanos do Rio Grande do Sul disse que Lula cruzou "a linha da bolta" edit

247 – O senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente do governo Bolsonaro e atual representante do Republicanos-RS, usou as redes sociais para atacar o preisente Lula, que denunciou o genocídio palestino, e retuitou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Lula cruzou muito 'a linha da bola' ao comparar Israel e o holocausto. Lula esquece que um “suposto” estadista tem que compreender o que fala…", escreveu o general bolsonarista.

